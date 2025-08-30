DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

Denizli'de Hastaneden Yeni Doğan Bebeği Kaçırma Girişimi: Kadın Gözaltına Alındı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisinin dikkatiyle, poşette örtülü yeni doğan bebeği taşıyan T.D.A. gözaltına alındı; bebek annesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:22
Denizli'de Hastaneden Yeni Doğan Bebeği Kaçırma Girişimi: Kadın Gözaltına Alındı

Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırma girişimi: kadın gözaltına alındı

Olayın Detayları

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir güvenlik görevlisinin dikkati yeni doğan bir bebeğin kaçırılmasını engelledi.

Güvenlik görevlisi, asansörden inen T.D.A (29)'nin şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşeti kontrol etti. Poşet içinde örtüye sarılı yeni doğan bebek olduğunu fark eden görevli, durumu derhal polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği annesi F.B (29)'ye teslim edilmek üzere sağlık personeline verdi ve şüpheli T.D.A gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde T.D.A, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu söylemediğini, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirterek yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
2
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı
3
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
4
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar
5
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta