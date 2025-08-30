Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırma girişimi: kadın gözaltına alındı

Olayın Detayları

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir güvenlik görevlisinin dikkati yeni doğan bir bebeğin kaçırılmasını engelledi.

Güvenlik görevlisi, asansörden inen T.D.A (29)'nin şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşeti kontrol etti. Poşet içinde örtüye sarılı yeni doğan bebek olduğunu fark eden görevli, durumu derhal polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği annesi F.B (29)'ye teslim edilmek üzere sağlık personeline verdi ve şüpheli T.D.A gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde T.D.A, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu söylemediğini, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirterek yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.