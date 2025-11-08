Denizli'de Hurdaya Dönen Otomobilden İtfaiye Kurtardı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tavas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün 20 K 9369 plakalı Tofaşı hurdaya döndü; itfaiye tarafından çıkarılan yaralı kadın Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:52
Denizli'de hurdaya dönen araçtan kadın sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Tavas'ta yoldan çıkan otomobildeki yaralı kadın hastaneye sevk edildi

Kaza, Tavas ilçesi Muğla - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, 20 K 9369 plakalı Tofaş marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil yol dışına çıkarak taklalar attı ve hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

