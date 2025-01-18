Denizli'de İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Sağlık durumu ağır olan anne hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 19:13
Denizli'de İki Otomobilin Çarpışması: 3 Yaralı

Denizli'deki Kaza Detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın merkezinde, S.S.Ç. yönetimindeki 06 CPS 975 plakalı otomobil ile H.E. (19) tarafından kullanılan 20 BCE 66 plakalı otomobil yer aldı.

Çarpışmanın Şiddeti ve Yaralanmalar

Kaza, Merkez Efendi Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 20 BCE 66 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Bu araçta bulunan sürücü H.E., annesi C.E. ve 13 yaşındaki kardeşi C.E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne C.E.'nin sağlık durumunun ciddi şekilde ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü S.S.Ç. ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

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