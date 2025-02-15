Denizli'de İlk Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen ilk Deve Güreşi Festivali, 120 devenin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:15
Denizli'de İlk Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli'de İlk Deve Güreşi Festivali Coşkusu

Denizli'nin Kale ilçesinde, büyük bir heyecan ile ilk Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların Yoğun İlgisi

Etkinlik, yerli ve yabancı birçok güreşseverin ilgisini çekti. Güreş alanında, develerin sergilediği performanslar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı develerin rakiplerinden kaçması, bazılarının ise görevliler tarafından zor ayrılması dikkat çekti.

Başarılar Ödüllendirildi

Festivalin sonunda, 20 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine ödüller takdim edildi. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverlerin katılımının sevindirici olduğunu belirtti.

Kültüre Destek ve Sosyal Sorumluluk

Başkan Hayla, bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini açıklarken, festivalden elde edilecek gelirle engelli aracı alacaklarını duyurdu. Bu sosyal sorumluluk projesi, festivalin sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda topluma katkı sağlamak amacıyla da gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Denizli'de düzenlenen bu ilk Deve Güreşi Festivali, hem yerel kültürün yaşatılması hem de sosyal projelere katkı sağlanması açısından büyük bir adım oldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er...

Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er Meydanı'ndaki etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreşti.

Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er...

Denizli'nin Kale ilçesinde "Deve Güreşi Festivali"nin ilki gerçekleştirildi. Durmuş İncedayı Er Meydanı'ndaki etkinlikte, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreşti.

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