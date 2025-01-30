Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli Pamukkale'de Trajik Kaza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen işçi servisi kazası sonucunda 4 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Hasan Çekiç yönetimindeki 20 S 0547 plakalı midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olarak belirlendi. Yaralıların 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, kazanın tek taraflı olarak meydana geldiğini ve gerekli araştırmaların sürdüğünü açıkladı. "Kazanın nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor, detaylar daha sonra paylaşılacak" dedi.

Sürücü Gözaltında

Olayla ilgili sürücü Hasan Çekiç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza hakkında detaylı inceleme ve soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.