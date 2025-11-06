Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi

Denizli'de Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

Pamukkale'de 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pamukkale ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 2 bin 149 adet extacy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve nakit para jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 BİN ADET EXTACY HAP VE 60 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ.