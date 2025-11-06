Denizli'de Jandarma Operasyonu: 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi

Denizli'de Pamukkale'de düzenlenen jandarma operasyonunda 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:15
Denizli'de Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

Pamukkale'de 2 bin 149 extacy hap ve 60 bin 600 TL ele geçirildi

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pamukkale ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 2 bin 149 adet extacy hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve nakit para jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

