Denizli'de Jandarmadan Şehit Oğluna Sürpriz Doğum Günü

Denizli'de Anlamlı Bir Kutlama

Denizli'de jandarma ekipleri, 2016 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin 12 yaşındaki oğlu Sarper Beki için sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi.

Okulda Sürpriz Doğum Günü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu'na giderek burada öğretmenler ve arkadaşlarıyla birlikte Sarper'in doğum gününü kutladı. Etkinlikte pasta kesildi ve Sarper ile sınıf arkadaşlarına çeşitli hediyeler verildi.

Özel Anlar

Doğum günü etkinliğinin ardından Sarper Beki, jandarma aracıyla gezdirilerek unutulmaz anlar yaşadı. Jandarma, bu anlamlı jestle şehit ailelerine verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Denizli'de jandarma ekipleri, şehit askerin çocuğu Sarper Beki'ye sürpriz doğum günü düzenledi.

Denizli'de jandarma ekipleri, şehit askerin çocuğu Sarper Beki'ye sürpriz doğum günü düzenledi.