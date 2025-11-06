Denizli'de kaçak silah operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonel çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmatla yakalanan üç şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre; Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında silah kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen üç şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araç, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 5 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1.124 adet fişek, 11 adet kartuş ve 4 adet bıçak bulundu.

Şüpheliler hakkında işlem

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

