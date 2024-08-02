Denizli'de Kadın Ölü Bulundu: Adli Süreç Devam Ediyor

Denizli'de Eşinin Tutuklanmasıyla Sonuçlanan Olay

Denizli'nin Tavas ilçesinde 31 Temmuz tarihinde evinde ölü bulunan Müge E. ile ilgili olarak başlatılan adli süreç devam ediyor. Kadının cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

Şüphelilerin Durumu

Olayla ilgili gözaltına alınan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E. (36) ve 3 arkadaşı F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K. (22) jandarma tarafından sorgulandı. Mehmet Ali E., ilk ifadesinde eşi Müge E.'yi cezaevinde bulunduğu dönemde aldattığı gerekçesiyle darp ettiğini kabul etti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Mehmet Ali E. tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. ve A.K. ise serbest bırakıldı.

Cenaze Töreni

Müge E.'nin cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, Müge E'nin evinde incelemelerde bulunmuş ve olay yerinden ayrıldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışmalar yürütmüştü.