Denizli'de Kamyonet Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de kamyonet evin bahçesine daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 20 L 6668 plakalı kamyonet seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı ve bir evin bahçesine daldı.

Olayın fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

