Denizli'de Kamyonet Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan 20 L 6668 plakalı kamyonet bir evin bahçesine girdi; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:05
Denizli'de Kamyonet Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de kamyonet evin bahçesine daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 20 L 6668 plakalı kamyonet seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı ve bir evin bahçesine daldı.

Olayın fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, KAMYONET KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, KAMYONET KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN BAHÇESİNE GİRDİ. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 3 KİŞİ DE YARALANDI.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, KAMYONET KONTROLDEN ÇIKARAK BİR EVİN...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı