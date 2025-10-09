Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü

Acıpayam, Akalan Mahallesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Durkadın Kandemir (94) ile kızı Bahar Kandemir (54) hayatını kaybetti.

Yakınları, anne ve kızından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, anne ile kızının evde hareketsiz halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

