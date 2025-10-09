Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu Durkadın (94) ve kızı Bahar Kandemir (54) hayatını kaybetti; yakınları jandarmaya haber verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:28
Acıpayam, Akalan Mahallesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Durkadın Kandemir (94) ile kızı Bahar Kandemir (54) hayatını kaybetti.

Yakınları, anne ve kızından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, anne ile kızının evde hareketsiz halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

