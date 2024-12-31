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Denizli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:29
Denizli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Denizli'nin Güney İlçesinde Kurtarma Operasyonu

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçiye, AFAD ve gönüllü ekiplerin yaptığı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

Mahsur Kalma İhbarı

İlçede yer alan dağlık alanda mahsur kalan keçi ile ilgili gelen ihbar üzerine hemen harekete geçildi. AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Başarılı bir operasyon sonucunda keçi kurtarıldı.

Kontrol ve Teslim

Yapılan kontrollerde, keçinin ayağında kırık olduğu belirlendi. Ekipler, kurtarılan keçiyi güvenli bir şekilde sahibine teslim etti.

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler...

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler...

Denizli'nin Güney ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ve gönüllü ekipler kurtardı.

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