Denizli'de Kayıp Ahmet Sünger İçin Arama Başlatıldı

Olayın Detayları ve Arama Çalışmaları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Sünger (52) için, ailesinin dünden bu yana haber alamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı. Aile durumu polise bildirdi.

Sünger'in son olarak görüldüğü Karakurt Mahallesi yakınlarında yürütülen çalışmalarda, AFAD koordinesinde arama faaliyetleri yürütülüyor. Arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de destek veriyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor ve yetkililer konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki arama faaliyetleri devam ederken, yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

