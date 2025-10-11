Denizli'de Kayıp Ahmet Sünger İçin Arama Başlatıldı

Denizli Pamukkale'de 52 yaşındaki Ahmet Sünger için AFAD, AKUT ve DAK destekli arama çalışmaları sürüyor; ailesi dünden bu yana haber alamadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 20:40
Denizli'de Kayıp Ahmet Sünger İçin Arama Başlatıldı

Denizli'de Kayıp Ahmet Sünger İçin Arama Başlatıldı

Olayın Detayları ve Arama Çalışmaları

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Sünger (52) için, ailesinin dünden bu yana haber alamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı. Aile durumu polise bildirdi.

Sünger'in son olarak görüldüğü Karakurt Mahallesi yakınlarında yürütülen çalışmalarda, AFAD koordinesinde arama faaliyetleri yürütülüyor. Arama çalışmalarına AKUT ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de destek veriyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor ve yetkililer konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki arama faaliyetleri devam ederken, yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için arama çalışması...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kişi için arama çalışması...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tasavvuf Geleneği: 'Devran-ü Kıyam ve Sema' İcrası
2
Plastiksiz Festival'de Mimarlık, Sanat ve Tasarımın Yeşil Dönüşümü Tartışıldı
3
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
4
Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 8 Yaralı, 2 Gözaltı
5
Diyarbakır'da 20 Yıldır Aranan 'Kasten Adam Öldürme' Zanlısı Kırklareli'nde Yakalandı
6
Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale
7
Müsavat Dervişoğlu Mut'ta: 'Birlik ve Beraberlik' İçin Ortak Mücadele

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?