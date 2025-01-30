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Denizli'de Kayıp Kadının Komşusunun Bahçesinde Ölü Bulunması: İki Şüpheli Daha Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının cesedi bulunurken, olayla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:10
Denizli'de Kayıp Kadının Komşusunun Bahçesinde Ölü Bulunması: İki Şüpheli Daha Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolduğu haberleriyle gündeme gelen Serpil Girgin'in (54) cesedi, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, iki şüpheli daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde yaşanan bu trajik olay üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Girgin, 26 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılmış, ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmaları sonucunda Girgin, komşusu Ü.A.'nın bahçesinde çuval içerisinde ölü olarak bulunmuştu.

Olayın ardından Ü.A. gözaltına alınmış, ardından başka iki komşu olan H.Ç. ve A.H. da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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