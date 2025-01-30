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Denizli'de Kayıp Kadının Ölü Bulunması: İki Şüpheli Daha Gözaltında

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının cesedinin komşu bahçesinde bulunmasının ardından iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:05
Denizli'de Kayıp Kadının Ölü Bulunması: İki Şüpheli Daha Gözaltında

Denizli'de Kayıp Kadının Ölümüyle İlgili Gelişmeler

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan Serpil Girgin'in (54) cesedinin, komşusunun bahçesinde çuval içinde bulunması üzerine, soruşturma hız kazandı. Olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, komşusu U.A.’nın bahçesinde yapılan incelemelerde yeni gelişmeler kaydetti.

Soruşturma çerçevesinde, Girgin’in kaybolmasının ardından H.Ç. ve A.D. isimli diğer komşular da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri hala devam ediyor.

Başsavcılıktan Açıklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Girgin’in 22 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunun eşi tarafından 26 Ocak'ta bildirilmesinin ardından hemen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan araştırmalar sonucu, maktulenin cesedinin ikametine yakın bir alanda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheliler U.A, H.Ç. ve A.D. hakkında gözaltı tedbiri uygulanmış olup, soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Serpil Girgin’in, komşusuna gitmek üzere evinden ayrılmasından sonra kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldığı, ardından komşusu U.A.’nın bahçesinde yaptığı çuval içinde cesedinin bulunmasıyla olayın boyutunun değiştiği bildirildi.

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