Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Denizli Trafik ekipleri Üçgen Köprülü Kavşağı'nda KGYS ve EDS ile şerit ihlali yapan sürücülere ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:14
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Üçgen Köprülü Kavşağı'nda şerit denetimi ve ceza uygulaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik güvenliğini tehdit eden kural ihlallerini önlemek için denetimlerini sürdürüyor. KGYS ve EDS kameralarıyla yapılan uygulamada, özellikle Üçgen Köprülü Kavşağı'nda şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Denetimler, trafik kazalarına bağlı yaralanma ve ölümleri azaltmak amacıyla aralıksız devam ediyor. Ekipler, İzmir, Ankara ve Antalya yollarını birbirine bağlayan kavşakta şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor.

"Üçgen Köprülü Kavşağı, şehir trafiğinin en yoğun noktalarından biri olup, şerit izleme ve değiştirme kuralları yer işaretlemeleri ve bilgilendirme levhalarıyla açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, şerit izleme veya değiştirme kurallarına uymayan sürücüler, kamera sistemleri aracılığıyla tespit edilmekte ve trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, sürücüleri trafik işaretlerine uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor; kurallara uyulmasının hem bireysel hem de toplu güvenlik için hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

DENİZLİ’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREREK KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK...

DENİZLİ’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREREK KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN TRAFİK EKİPLERİ, KGYS VE EDS İLE HATALI SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULUYOR.

DENİZLİ’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREREK KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet