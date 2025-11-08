Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada

Üçgen Köprülü Kavşağı'nda şerit denetimi ve ceza uygulaması

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kentteki trafik güvenliğini tehdit eden kural ihlallerini önlemek için denetimlerini sürdürüyor. KGYS ve EDS kameralarıyla yapılan uygulamada, özellikle Üçgen Köprülü Kavşağı'nda şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Denetimler, trafik kazalarına bağlı yaralanma ve ölümleri azaltmak amacıyla aralıksız devam ediyor. Ekipler, İzmir, Ankara ve Antalya yollarını birbirine bağlayan kavşakta şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor.

"Üçgen Köprülü Kavşağı, şehir trafiğinin en yoğun noktalarından biri olup, şerit izleme ve değiştirme kuralları yer işaretlemeleri ve bilgilendirme levhalarıyla açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, şerit izleme veya değiştirme kurallarına uymayan sürücüler, kamera sistemleri aracılığıyla tespit edilmekte ve trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, sürücüleri trafik işaretlerine uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor; kurallara uyulmasının hem bireysel hem de toplu güvenlik için hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

