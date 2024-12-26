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Denizli'de Kızarmış Tavuktan Zehirlenme: Bir Tutuklama

Denizli'de zehirlenerek ölen kadının olayında tavuktan kaynaklı ölüm tespit edildi, dükkan işletmecisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:14
Denizli'de Kızarmış Tavuktan Zehirlenme: Bir Tutuklama

Denizli'de Kızarmış Tavuktan Zehirlenme Olayı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 12 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Cennet Özveren'in ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda kızarmış tavuk zehirlenmesi olarak belirlendi. Olay, kadının boşandığı eşi Ümit Yeşil ile birlikte yaşadığı Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Ölümden Bir Gün Önce Tavuk Yediler

Özveren, yatak odasında ölü bulunduğunda, eşi Ümit Yeşil, olaydan bir gün önce birlikte kızarmış tavuk aldıklarını ifade etti. Yeşil, tavuğu yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtmesi üzerine, olay şüphe ile değerlendirildi ve kadının cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi Raporu Yine Şüpheyi Derinleştirdi

Dün açıklanan otopsi raporunda, Özveren'in ölüm nedeninin tavuk zehirlenmesi olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, polis ekipleri, kadının aldığı tavuğun satıldığı dükkanın işletmecisi S.D.'yi gözaltına aldı.

İşletmeci Tutuklandı

Yapılan işlemlerin ardından S.D. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte ve halk sağlığını tehdit eden benzer durumlardaki sorumluluklar üzerine tartışmalar sürüyor.

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