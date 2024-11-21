Denizli'de KYK Yurt Asansöründe Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Denizli'de 2 Öğrenci Asansörde Mahsur Kaldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan KYK yurtlarında, asansörde mahsur kalan iki öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kız öğrencilerin kaldığı KYK yurdunun asansörü, henüz bilinmeyen bir sebeple durdu ve öğrenciler asansörde mahsur kaldı. Olayın fark edilmesiyle, ihbar üzerine yurda gelen itfaiye ekipleri, öğrencilere ulaşmak için hızla müdahale etti.

Yapılan müdahale sonucunda, iki öğrenci 15 dakika içinde asansörden sağ salim çıkarıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yanlış Bilgilere Dikkat!

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan “yurtta asansör düştü” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Yurtlarımızdaki asansörlerin her türlü periyodik bakımları yapılmıştır. Yaşanan durum, normal bir asansör arızasıdır. Asansör düşmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.