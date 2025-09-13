Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor

Denizli'de madende göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Acıpayam Karaismailler'de mahsur kalan iki işçi için mücadele

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaismailler Mahallesindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde, jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri görev alıyor. Ekiplerin yoğun çabalarına maden işçileri de destek veriyor.

Şu ana kadar iki işçiye ulaşılabilmiş değil; kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor ve gelişmelerle ilgili yetkililerden yeni bilgiler bekleniyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor.