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Denizli'de Makas Atan Sürücüye 9.247 Lira Ceza

Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 9.247 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:38
Denizli'de Makas Atan Sürücüye 9.247 Lira Ceza

Denizli'de trafik güvenliğini tehdit eden bir sürücü, 9.247 lira para cezası ile karşılaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleştirilen bir denetim esnasında, bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anları araç kamerasıyla kaydetti.

Söz konusu görüntüler üzerine, ekipler, kimliği belirlenen sürücü hakkında 9.247 lira ceza uyguladı. Ayrıca, sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da işlem başlatıldığı bildirildi.

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