Denizli'de Market Saldırısında 7 Sanığa Hapis Cezası

Denizli'de Silahlı Saldırı Davası Karara Bağlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan silahlı saldırının ardından yargılanan 7 sanığa mahkeme çeşitli hapis cezaları verdi.

Davanın Detayları

Pamukkale'de bir markete 20 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen saldırıda, kasada duran Merve Acar (28) hayatını kaybetmiş, markete sığınan 1 kişi de yaralanmıştı. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez (26), Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21) ve cezaevinden SEGBİS ile katılan Buse K. bulunurken, Tolga G. (18) başka bir suçtan tutuklu olarak hazır bulundu.

Sanıkların İfadeleri ve Mahkeme Kararı

Sanıklara son sözleri sorulduğunda, pişmanlık duyduklarını belirtikleri ifade edildikten sonra mahkeme heyeti, Yusuf Söylemez'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Emircan U., Muhammet S., Furkan A., Buse K. ve İsmail B.'ye de aynı suçtan 13'er yıl hapis cezası verildi. Tolga G.'ye ise "basit yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası verildi.

Pişmanlık İfadesinin Yetersizliğine Dikkat

Mahkeme, sanıkların duruşmalar boyunca yeterli şekilde pişmanlık göstermediklerine vurgu yaparak, cezalarında indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Davanın Arka Planı

Olay, Yusuf Söylemez'in tartıştığı kuzeni H.S.'yi kovalamak üzere markete girmesiyle başlamış; burada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Merve Acar hayatını kaybetmiş, H.S. de yaralanmıştır.