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Denizli'de Metal İşleme Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir metal işleme tesisinde çıkan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:36
Denizli'de Metal İşleme Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Yangın Sonrası Gelişmeler

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan metal işleme tesisinde, saat 15.40’ta yangın çıktı. Yangının hemen ardından çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Olay Yeri Güvenlik Altında

Yangın bölgesine giden yollar güvenlik amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Dumanı şehrin birçok noktasından görülen yangınla ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı engin teknik ekipman ve personel desteği sağladı. Yangın söndürme çalışmalarında 6 tanker, 3 kepçe, bir paletli ekskavatör, 26 itfaiye aracı ve 80 personel görev aldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 3 iş yeri çalışanı, tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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