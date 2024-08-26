Denizli'de Midibüs Kazasında 1 Ölü, 25 Yaralı

Denizli'de Midibüs Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Acıpayam'dan İzmir'e gidiyorken devrilen midibüs kazası, 1 kişinin ölümüne ve 25 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kaza Detayları

Bayram Karagöz yönetimindeki 20 KK 204 plakalı midibüs, Cankurtaran mevkiinde kaza yaptı. Olayın ardından, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazadan etkilenen toplam 26 kişi, ambulanslarla Denizli'deki hastanelere taşındı. Yaralılardan biri, 37 yaşındaki Sultan Çırak, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın gerekçeleri ve sorumluluklarıyla ilgili çalışmalara başlanmış durumda. Olayın ayrıntıları ve yaşananların sebepleri üzerine detaylı bir araştırma yürütülecek.