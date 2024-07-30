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Denizli'de Minibüs Hırsızlığı: Şüpheli İnşaattan Yakalandı

Denizli'de minibüslere hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, saklandığı inşaatta yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:37
Denizli'de Minibüs Hırsızlığı: Şüpheli İnşaattan Yakalandı

Denizli'de Büyük Hırsızlık Operasyonu

Denizli'de, şehir içi minibüslere yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından, Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir operasyon başlattı.

İhbar Üzerine Hareket Edildi

Yunusemre, Hacıkaplarlar ve Değirmenönü mahallelerinde park halindeki araçlardan para çalındığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından detaylı araştırma yapıldı.

H.G. Adlı Şüpheli Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, 49 yaşındaki H.G.'nin toplamda 7 bin lira çaldığı tespit edildi ve Değirmenönü Mahallesi'nde bir inşaatta saklandığı sırada yakalandı.

Geçmiş Suçlar ve Tutuklama

H.G.'nin, daha önce 18 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olduğu ve 4 ayrı suç nedeniyle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Karakolda Kaydedilen O Anlar

Öte yandan, hırsızlık anı bir minibüsün içindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin arka camı açarak içeri girmesi ve sürücü koltuğunun yanındaki çantadan paraları alması net bir şekilde görülüyor.

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