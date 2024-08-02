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Denizli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:31
Denizli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trajik bir trafik kazası gerçekleşti. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Kaza Anı Ve Detaylar

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Hasan Türk'ün kullandığı 20 AFB 277 plakalı minibüs, Uydukent Kavşağı'nda 63 yaşındaki Musa Öztürk'ün kullandığı 20 UD 063 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Türk ve araçtaki diğer 9 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam etmekte.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.

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