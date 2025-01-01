Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Motosiklet Kazası Feci Sonuçlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki Kadir Seçkin hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Seçkin'in kullandığı 20 AJM 949 plakalı motosiklet, Üçgen Kavşağı yakınlarında devrildi.

Kazanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak ne yazık ki, sağlık ekipleri yola savrulan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir Seçkin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Bu üzücü kaza, motosiklet güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.