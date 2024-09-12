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Denizli'de Motosiklet Tutkunlarının Goldwing Festivali Coşkusu

Denizli'de düzenlenen Goldwing Festivali'nde 350 motosiklet tutkunu şehir turu yaparak, turizm merkezlerini renklendirdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:54
Denizli'de Motosiklet Tutkunlarının Goldwing Festivali Coşkusu

Denizli'de Goldwing Festivali Coşkusu

Denizli, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Goldwing Festivali'ne ev sahipliği yaparak, 28 farklı ülkeden yaklaşık 350 motosiklet tutkununu bir araya getirdi.

Pamukkale'de Şehir Turu

Motosiklet tutkunları, ünlü turizm merkezi Pamukkale'de bir araya gelerek, kendilerine ait bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle birlikte caddeleri renklendirdi. Yüksek sesle müzik eşliğinde düzenlenen konvoy, şehir merkezi yönüne doğru hareket etti.

Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Organizasyon lideri Atilla Serttaş, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, dünya genelinden motocycle tutkunlarının Denizli'de buluşmasının heyecan verici olduğunu belirtti. Serttaş, etkinliklerin cumartesi gününe kadar süreceğini ve son gün motosikletlerle ülkeler geçidi yapılacağını ifade etti.

Serttaş ayrıca, Norveç, Yunanistan gibi ülkelerden katılımcıların bulunduğunu, hatta Kuveyt'ten gelen moto-severlerin de yer aldığını vurguladı. “Motosiklet tutkunluğu, sınırları aşıyor” dedi. Ayrıca, yurt dışında katıldıkları etkinliklerde Türk bayrağının dalgalanması ve İstiklal Marşı'nın okunması, kendileri için gurur verici bir deneyim olduğunu aktardı.

Gelecek Turlar

Festivalin bir parçası olarak, katılımcılar yarın Buldan ilçesinde ve Denizli merkezde ekstra tur düzenleyerek, bu heyecanı daha da artırmayı planlıyorlar.

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