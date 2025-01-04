DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.453.732,71 0,7%

Denizli'de Motosikletle Kamyonetin Çarpışması: Eş Başkanları Hayatını Kaybetti

Denizli Beyağaç'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:35
Denizli'de Motosikletle Kamyonetin Çarpışması: Eş Başkanları Hayatını Kaybetti

Denizli'de Feci Kaza: Motosikletle Kamyonet Çarpıştı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Olay, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta gerçekleşti. K.Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti, tali yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun (65) kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikletin sepetindeki Sa fiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Şaban Ali Koku, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü K.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kürt Meselesi ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar
2
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül, Kocaeli'de Defnedildi
4
Edirne'de Otopark Alanları Kapatıldı: Vali Sezer Açıklama Yaptı
5
Giresun'da Olimpik Havuzda Zehirlenme Şüphesi: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
Yozgat'ta Kayıp Genç M.F.T.'nin Cesedi Bulundu
7
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Balıkesir Mühimmat Fabrikası Patlaması Açıklaması

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi