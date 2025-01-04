Denizli'de Motosikletle Kamyonetin Çarpışması: Eş Başkanları Hayatını Kaybetti

Denizli'de Feci Kaza: Motosikletle Kamyonet Çarpıştı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, motosikletin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti. Olay, Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta gerçekleşti. K.Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı süt toplama kamyoneti, tali yoldan çıkan Şaban Ali Koku'nun (65) kullandığı 20 K 7548 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosikletin sepetindeki Sa fiye Koku'nun (62) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Şaban Ali Koku, Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü K.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.