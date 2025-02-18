Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen öğrenci servisinde 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:16
Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'de Feci Kaza: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir servis midibüsü devrildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolündeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, Yenicekent Mahallesi civarındaki bir tarlaya devrildi. Kaza sonrası, olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili yapılan ilk belirlemelere göre, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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