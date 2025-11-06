Denizli'de Öğrenciler İklim İçin Fidan Dikti — Climate Action Project

DENİZLİ (İHA) – Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi öğrencileri, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yürütülen Climate Action Project kapsamında okul bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Proje ve etkinlik ayrıntıları

Öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde belirlenen alanlarda fidan çukurlarını kazdı, fidanları toprakla buluşturdu ve can sularını verdi. Etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe bir deneyim sunarken, gençlerin iklim değişikliğine karşı küçük ama anlamlı bir adım atmasını sağladı.

Yer aldıkları ve 6 hafta süren uluslararası proje kapsamında öğrenciler, iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını araştırdı, çözüm önerileri geliştirdi. Farkındalık videoları, sunumlar ve çevre temalı etkinliklerle küresel ısınmaya dikkat çekildi. Proje, dünya genelinde binlerce kişinin katılımıyla Take Action Global ağıyla eş zamanlı yürütüldü. Öğrenciler, İngilizce öğretmeni Meltem Yeni Karaoğlu rehberliğinde çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almayı hedefledi.

Eğitimcilerin değerlendirmeleri

Meltem Yeni Karaoğlu proje hakkında şunları söyledi: "Amacımız, öğrencilerimizin gezegenimize karşı duyarlılıklarını artırmak, iklim değişikliğinin etkilerini öğrenmelerini sağlamak ve onları sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmekti. Fidan dikimiyle bu bilinci somut bir eyleme dönüştürmekten mutluluk duyduk."

Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kösece ise öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık bizleri gururlandırdı. Bu tür çalışmalar, genç nesillerin doğaya, çevreye ve gezegenimize karşı sorumluluklarını fark etmeleri açısından son derece değerli" dedi.

