Denizli'de Öğrenciler İklim İçin Fidan Dikti — Climate Action Project

Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi öğrencileri, Climate Action Project kapsamında okul bahçesinde fidan dikti ve 6 haftalık projeyle iklim değişikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:25
Denizli'de Öğrenciler İklim İçin Fidan Dikti — Climate Action Project

Denizli'de Öğrenciler İklim İçin Fidan Dikti — Climate Action Project

DENİZLİ (İHA) – Denizli Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi öğrencileri, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yürütülen Climate Action Project kapsamında okul bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Proje ve etkinlik ayrıntıları

Öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde belirlenen alanlarda fidan çukurlarını kazdı, fidanları toprakla buluşturdu ve can sularını verdi. Etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe bir deneyim sunarken, gençlerin iklim değişikliğine karşı küçük ama anlamlı bir adım atmasını sağladı.

Yer aldıkları ve 6 hafta süren uluslararası proje kapsamında öğrenciler, iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını araştırdı, çözüm önerileri geliştirdi. Farkındalık videoları, sunumlar ve çevre temalı etkinliklerle küresel ısınmaya dikkat çekildi. Proje, dünya genelinde binlerce kişinin katılımıyla Take Action Global ağıyla eş zamanlı yürütüldü. Öğrenciler, İngilizce öğretmeni Meltem Yeni Karaoğlu rehberliğinde çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almayı hedefledi.

Eğitimcilerin değerlendirmeleri

Meltem Yeni Karaoğlu proje hakkında şunları söyledi: "Amacımız, öğrencilerimizin gezegenimize karşı duyarlılıklarını artırmak, iklim değişikliğinin etkilerini öğrenmelerini sağlamak ve onları sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçirmekti. Fidan dikimiyle bu bilinci somut bir eyleme dönüştürmekten mutluluk duyduk."

Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kösece ise öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık bizleri gururlandırdı. Bu tür çalışmalar, genç nesillerin doğaya, çevreye ve gezegenimize karşı sorumluluklarını fark etmeleri açısından son derece değerli" dedi.

DENİZLİ DURMUŞ ALİ ÇOBAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA...

DENİZLİ DURMUŞ ALİ ÇOBAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN CLİMATE ACTİON PROJECT KAPSAMINDA OKUL BAHÇESİNDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

DENİZLİ DURMUŞ ALİ ÇOBAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
4
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
5
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
6
Yeşilay Kars 'Köyümüzde El Ele' ile Köy Okullarında Farkındalık
7
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek