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Denizli'de Öğrencilere Yönelik Gasp Olayında 4 Tutuklama

Denizli'de öğrencilere yönelik gasp ve yağma suçlamalarıyla 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:22
Denizli'de Öğrencilere Yönelik Gasp Olayında 4 Tutuklama

Denizli'de Gasp ve Yağma Suçlamaları

Denizli'de, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen gasp ve yağma olayları üzerine 4 kişi tutuklandı. Deneyimli ekipler bu suç ile ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Valilikten edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, 4 Kasım tarihinde yaşanan iki ayrı olay üzerine harekete geçti. Ekipler, bıçakla tehdit edilerek mağdur olan toplam 3 öğrenci hakkında detaylı araştırmalar yaptı.

Zanlıların Yakalanması

Uzun süren çalışmalar neticesinde belirlenen 4 zanlı, operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyet mensupları tarafından yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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