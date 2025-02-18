Denizli'de Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:59
Denizli'de Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'de Feci Kaza!

Denizli'nin Buldan ilçesinde, sporcu öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Olay, Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BYZ 354 plakalı midibüs, tarlaya devrildi.

Kaza sonrası, ihbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Amatör Sporcuların Hedefi Halter Şampiyonası

Alınan bilgilere göre, midibüste bulunan öğrenciler İzmir'den hareket ederek, 19-21 Şubat tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yola çıkmışlardı. Toplamda 40 ilden 402 sporcu bu önemli organizasyona katılacak.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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