Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: Kantin Çalışanı Şüpheli

Merkezefendi'de park halindeki araçta gerçekleşen olayda müdür F.Ö yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir ilkokul müdürü silahlı saldırıya uğradı. Olay, Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobile çocuklarıyla bindiği sırada meydana geldi.

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, okul müdürü F.Ö (48)'ye, okul kantin çalışanı K.K. (17) tarafından tabancayla ateş edildi. Saldırı sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından müdürün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Öte yandan, edinilen başka bir bilgiye göre, kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.

