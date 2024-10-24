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Denizli'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:06
Denizli'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Denizli'nin Merkezefendi İlçesinde Yangın Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi'nde, Başkarcı Dağı'nda yer alan ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Havadan Müdahale Başladı

Olay yerine ulaşan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için havadan çalışmalarını sürdürmekte. Yangına, 1 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

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