Denizli'de Oto Galeri Yangını: Kundakçı E.K. İtiraf Etti

Denizli'de oto galeride 5 aracın zarar gördüğü yangını çıkardığı iddia edilen E.K., tutuklu zanlıya zarar vermek amacıyla galeriyi kundakladığını itiraf etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:45
Denizli'de Oto Galeri Yangını: Kundakçı E.K. İtiraf Etti

Denizli'de oto galeri yangınında kundakçı yakalandı

Şüpheli, kuzen cinayeti nedeniyle tutuklu zanlıya zarar vermek amacıyla itiraf etti

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün sabaha karşı bir oto galeride başlayan yangın, çevredekilerin 112'yi aramasıyla ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri galerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti ve alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, satış için bekleyen 5 otomobil hasar gördü. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı belirlenen E.K., polis tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltındaki E.K.'nın ifadesinde, 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir (39)'i tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil B.'ye zarar vermek amacıyla iş yerini yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Soruşturma ve adli işlemler, ilgili birimlerce devam ediyor.

