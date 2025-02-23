Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Y.A.Y. yönetimindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, Çayır Mahallesi'nde K.O.G. idaresindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.