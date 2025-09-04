DOLAR
Denizli'de Parkta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda çıkan bıçaklı kavgada Eren T. ve Mustafa T. yaralandı; sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:58
Olayın Detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda, Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü.

Olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eren T., sağlık ekipleri tarafından alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Bacağından yaralanarak bölgeden uzaklaşan Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

