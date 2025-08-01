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Denizli'de Polis Memuru Ailesini Öldürüp İntihar Etti

Denizli'de yıllık izindeki polis memuru, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Merkezefendi ilçesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:54
Denizli'de Polis Memuru Ailesini Öldürüp İntihar Etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yıllık izinde bulunan bir polis memuru, karısı Nazlı ve çocukları Duru (2) ile Yağız (7) S'yi tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Karaman Mahallesi 1731 Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanda gerçekleşti.

Bina sakinleri, daireden gelen silah seslerini duyunca hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S. (35) adlı polis memurunun, aile bireylerini öldürdükten sonra aynı silah ile intihar ettiğini tespit etti.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Coşkun S'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde görevli bir polis memuru olduğu ve birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği öğrenildi. Ailesinin kayınvalidesinin evinde kaldığı bildirildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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