Denizli'de Sahte Altın Satışına Geçit Yokken

Denizli'de Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyumculara sahte altın zincir sattığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Bayramyeri Meydanı'ndaki kuyumcular çarşısında yaşanan olayı duyurdu.

Kuyumcuların Mağduriyetine Son

İlk ihbar, bir kuyumcudan geldi. Şüphelilerin sahte altın zinciri satmaya çalıştığı bir esnaf durumu fark ettikten sonra, şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştıklarını dile getirdi. Bu ihbarın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Şüpheliler ve Elde Edilen Kanıtlar

Yürütülen araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, il dışından geldikleri anlaşılmasının ardından yakalandı. Aramalarında şüphelilerin üzerinde 4 adet sahte altın zincir, 98,070 lira nakit para ve 4 adet cep telefonu bulundu.

Şüphelilerin, kentteki 5 kuyumcuya sahte altın zinciri satmak suretiyle toplamda 52,260 lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Tüm işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.