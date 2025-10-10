Denizli'de Sahte Kan Raporu Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyede

Denizli'de sahte kan raporu operasyonunda 42 zanlıdan 13'ü adliyeye sevk edildi, 29'u serbest bırakıldı; 100 sürücünün belgeleri iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 09:53
Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıkan sürücülerin yerine başkalarının kan verip raporlarını değiştirdikleri iddiasıyla yürütülen operasyonda, toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Bu zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edilirken, 29'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sürdürülen operasyonda, aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye teslim edildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalandı.

İddialara göre, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye gidip kan verdiği ve bu yöntemle alkolden el konulan 100 kişinin sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldığı tespit edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldığı belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki yasal süreç ve soruşturmanın genişletilmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıkınca para cezası uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

