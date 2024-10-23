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Denizli'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Denizli'de 3 kişi sahte zeytinyağı üreterek yakalandı, 630 litre sahte ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:52
Denizli'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Denizli'de Sahte Zeytinyağı Üreticileri Yakalandı

Denizli'de gerçekleştirilen bir operasyonda, pamuk ve soya yağ karışımından sahte zeytinyağı üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Pamukkale ilçesinde yaşayan S.E., Y.C. ve H.D. hakkında şüpheli bilgilere ulaşarak harekete geçti. Bu kişilerin, yerel pazarlarda sahte zeytinyağı satışı yaptıkları öğrenildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin depo olarak kullandıkları bir oto tamirhanesinde 630 litre sahte zeytinyağı bulundu. Yapılan incelemelerde, ürünlerin pamuk ve soya yağları içerisine aroma ve renklendirici maddeler eklenerek hazırlandığı belirlendi.

Sonuç

Bu tür sahte ürünlerin satışının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3...

Denizli'de pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten 3 kişi yakalandı. Operasyonda, 630 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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