Denizli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay, Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat halindeki bir iş yerinde gerçekleşti.
Tartışma Kanlı Bitti
Mehmet D. isimli 25 yaşındaki bir gencin, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu iş yerine gelen diğer kişilerle nedensiz bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu olayda silahlar çekildi.
Olayın Ardından
Kavga sırasında silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı iki kişi D.S. ve M.A. ise sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrelenirken, polis ekipleri incelemeler yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı düşünülün ruhsatsız üç silah ile bir bıçak ele geçirildi.
Gözaltılar ve Süreç
Olayın akabinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen yaralılardan sonra B.G, Y.B. ve O.A.’yı gözaltına aldı. Anlaşılan o ki, kavga daha önce ölen Mehmet D. ile D.S. arasında yapılan küfürleşmeler sonucu patlak vermiş.