Denizli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay, Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat halindeki bir iş yerinde gerçekleşti.

Tartışma Kanlı Bitti

Mehmet D. isimli 25 yaşındaki bir gencin, arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu iş yerine gelen diğer kişilerle nedensiz bir tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu olayda silahlar çekildi.

Olayın Ardından

Kavga sırasında silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı iki kişi D.S. ve M.A. ise sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrelenirken, polis ekipleri incelemeler yaptı. Yapılan aramalarda çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı düşünülün ruhsatsız üç silah ile bir bıçak ele geçirildi.

Gözaltılar ve Süreç

Olayın akabinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen yaralılardan sonra B.G, Y.B. ve O.A.’yı gözaltına aldı. Anlaşılan o ki, kavga daha önce ölen Mehmet D. ile D.S. arasında yapılan küfürleşmeler sonucu patlak vermiş.

Öte yandan, yaşamını yitiren Mehmet D.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çakmak Mezarlığı'na defnedildi.