Denizli'de Silahlı Saldırı: İki Maskeli Zanlı Kaçtı

Denizli'de Silahlı Saldırı Olayı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muraddede Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın Gelişimi

Görgü tanıkları, iş yerinin önünde silah sesi duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis ekipleri intikal etti.

Maskeli Saldırganlar

Polis tarafından yapılan incelemelerde, olayın iki maskeli kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırganların kaçış anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalama Çalışmaları

Kaçan iki kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Olayın motivasyonu ve saldırganların kimlikleriyle ilgili detaylar araştırılıyor.