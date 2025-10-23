Denizli'de Spor Salonuna Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Denizli Pamukkale'de Atalar Mahallesi 892 Sokak'taki spor salonuna motosikletli iki şüphelinin düzenlediği tüfekli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı; polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:13
Olay ve görüntüler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Atalar Mahallesi 892 Sokak adresindeki bir spor salonuna yönelik silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişi spor salonunun önüne yanaşıyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki tüfekle salon kapısına birkaç el ateş ediyor, diğeri ise saldırı anını cep telefonuyla kaydediyor.

Güvenlik kaydı ve soruşturma

Kayıtlarda, iki kişinin motosikletle gelmesi, araçtan inen bir kişinin kapıya ateş etmesi, diğerinin saldırıyı cep telefonuyla görüntülemesi ve ardından bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Atalar Mahallesi 892 Sokak'taki spor salonunun önüne motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip elindeki tüfekle salonun kapısına ateş açtı.

