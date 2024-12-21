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Denizli'de Tadilat Sırasında Molozlar Sokağa Düştü

Merkezefendi'de tadilat yapan bir binadan düşen molozlar, çevredeki işletmelere zarar verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:35
Denizli'de Tadilat Sırasında Molozlar Sokağa Düştü

Denizli'de Güvenlik Kamerası Moloz Düşüşünü Kaydetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Saraylar Mahallesi 512/1 Sokak'taki 6 katlı bir binada tadilat çalışmaları sırasında moloz parçaları sokağa düştü. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Molozlar Çay Ocağına Zarar Verdi

Molozların düşmesiyle birlikte, bir çay ocağı işletmesinin kaldırımda bulunan masa ve oturakları zarar gördü. Olay anında çay ocağındaki müşteriler, molozlardan korunmak için hızla uzaklaştı.

Bu tür kazaların, yoğun binaların olduğu bölgelerde sıkça yaşanabildiği belirtilirken, olayın ardından yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanıyor.

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