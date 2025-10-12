Denizli'de Tavan Çöktü: Düğün Hazırlığı Yapan 6 Kişi Yaralandı

Denizli Merkezefendi'de Muratdede Mahallesi'ndeki bir evin tavanı çöktü; düğün hazırlığı yapan 6 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 01:54
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, düğün hazırlığı süren bir evde tavanın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak'ta H.T.'ye ait tek katlı evde meydana geldi.

Olayın gelişimi

Tavanın çökme nedeni henüz belirlenemedi. Evde düğün hazırlığı yapan kişiler, çökme anında yaralanırken, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine yönlendirilen AFAD, UMKE, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, çöken tavanın altından yaralıları çıkararak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti. Yetkililer, yaralıların durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

