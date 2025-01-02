Denizli'de Tekne Alaborası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'de Tekne Alabora Oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Yenidere Barajı'nda balık avlayan bir grup içinde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Güzelköy Mahallesi'nde bulunan bir teknede 3 kişi bulunuyordu. Teknenin alabora olmasıyla birlikte, 2 kişi yüzerek kurtulmayı başardı.

Hayatını Kaybeden Kişi

Teknede bulunan Ahmet Doğan (52) ise suda kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Ahmet Doğan'ın cenazesinin, Çivril ilçesi Sundurlu Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı.