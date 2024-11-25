Denizli'de Tırın Çarptığı Çocuk Güvenlik Kamerasında Anbean İzlenildi

Denizli'de Okul Çıkışında Korkutan Kaza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir tır okul çıkışında kaldırımda yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi B.E.Ö'ye çarptı. Olay, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza Anı ve Yaralı Çocuk

Alınan bilgilere göre, tırın sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemedi. Kaza anında, Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi B.E.Ö, tırın çarpması sonucu yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğun tırın çarpmasıyla düşmesi ve tırın olay yerinden uzaklaşması görünüyor. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.