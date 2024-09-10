Denizli'de Trafik Kazası: 68 Yaşındaki Kadın Tedavi Görürken Hayatını Kaybetti

Denizli'de Üzücü Bir Kaza Yaşandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Bakiye Yılmaz (68) adlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Zümrüt Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde gerçekleşti. Yılmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Bakiye Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı

Hafif yaralı olan Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, burada gördüğü tedaviye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü Yakalandı

Olay sonrası kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri detaylı bir çalışma başlattı ve sürücüyü tespit ederek gözaltına aldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın meydana geldiği anlar, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtların incelemesi ile kaza ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması planlanıyor.