Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Denizli'de Trafik Kazası: 68 Yaşındaki Kadın Tedavi Görürken Hayatını Kaybetti

Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı 68 yaşındaki kadın, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:46
Denizli'de Trafik Kazası: 68 Yaşındaki Kadın Tedavi Görürken Hayatını Kaybetti

Denizli'de Üzücü Bir Kaza Yaşandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, Bakiye Yılmaz (68) adlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak tedavi gördüğü esnada hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Zümrüt Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde gerçekleşti. Yılmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Bakiye Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı

Hafif yaralı olan Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, burada gördüğü tedaviye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü Yakalandı

Olay sonrası kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri detaylı bir çalışma başlattı ve sürücüyü tespit ederek gözaltına aldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın meydana geldiği anlar, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtların incelemesi ile kaza ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler