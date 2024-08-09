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Denizli'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:14
Denizli'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Kaza: Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, karşı şeride geçen bir yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Anı

İzmir'den Kayseri yönüne giden Süha Turizm şirketine ait 38 YP 027 plakalı yolcu otobüsü, Tutluca Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Münür Acar (56) yönetimindeki 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrası durum hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazanın ardından otomobil sürücüsü Acar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bu trajik kaza nedeniyle otobüs şoförü gözaltına alındı.

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